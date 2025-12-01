Власти планируют довести долю российских автомобилей до 80%
На российском рынке планируется увеличить долю отечественных автомобилей до 80% к 2035 г., рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
«В новой стратегии, которую мы сейчас обсуждаем, наша задача вернуться на докризисные, досанкционные показатели», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В 2024 г. доля российских автомобилей составляла 44%, а в 2025 – 55%. По словам Алиханова, обеспечить рост на рынке позволяет комплекс промышленных субсидий.
Министр также сообщал, что в перезапуск автомобильных заводов, возобновивших работу после ухода иностранных производителей, планируется инвестировать свыше 350 млрд руб. На эти цели уже направлено почти 115 млрд руб.
25 ноября гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что необходимо распространить на госкомпании и другие подконтрольные государству юрлица требование закупать автомобили российского производства для государственных и муниципальных нужд.