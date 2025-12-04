Импорт подержанных легковых машин в России увеличился на 83% в ноябре

1 декабря генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что на неделе с 24 по 30 ноября продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 15% по сравнению с предыдущей неделей до 33 625 единиц. Рост по отношению к такому же периоду прошлого года составил 17%.