Импорт подержанных легковых машин в России увеличился на 83% в ноябре

Ведомости

В России импорт легковых автомобилей с пробегом в ноябре 2025 г. вырос на 83% в годовом выражении и достиг 59 800 единиц. Такие данные представил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов в презентации.

По данным аналитического агентства, импорт новых легковых машин за месяц сократился на 9% относительно аналогичного периода 2024 г. и составил 55 900 единиц.

«Мы видим, что уже два месяца подряд объем ввоза держится на 60 000 – это максимальный ввоз за эти два года, точно», – уточнил Удалов (цитата по ТАСС).

1 декабря генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что на неделе с 24 по 30 ноября продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 15% по сравнению с предыдущей неделей до 33 625 единиц. Рост по отношению к такому же периоду прошлого года составил 17%.

Целиков уточнил, что последняя неделя ноября – накануне введения новой методики расчета утильсбора – привела к росту продаж всех категорий транспортных средств. Эта тенденция продолжится до конца года, поскольку ввезенные до 1 декабря машины будут ставить на учет. Конец года также традиционно является высоким сезоном для корпоративных клиентов.

