Моди предложил наладить совместное производство электромобилей с Россией
Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил России наладить совместное производство электромобилей. Об этом он заявил в ходе Российско-индийского бизнес-форума с участием президента РФ Владимира Путина.
«Россия – это важный производитель продвинутых материалов, и вместе мы сможем обеспечивать более эффективное производство электромобилей, компонентов для автомобилей и различных других технологий в сфере передвижения», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Моди добавил, что это позволит не только удовлетворить потребности Индии, но и «способствовать развитию Глобального Юга, в особенности африканского континента».
1 декабря министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что сейчас в России выпускается более 50 моделей автомобилей свыше 20 брендов, включая седаны, кроссоверы, пикапы, внедорожники с ДВС, электромобили, гибридные модели и технику на газомоторном топливе.
Министр отмечал, что в перезапуск автозаводов, возобновивших работу после ухода иностранных производителей, планируется инвестировать свыше 350 млрд руб.