Продажи электромобилей в России в ноябре выросли на 57%

5 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил РФ наладить совместное производство электромобилей. По его словам, вместе страны смогут обеспечивать более эффективное производство автомобилей, компонентов для них и различных других технологий в сфере передвижения. В случае успешной реализации совместного производства проект сможет закрыть потребности в электромобилях в Индии и России и будет способствовать развитию Глобального Юга, в особенности африканского континента.