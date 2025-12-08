Продажи электромобилей в России в ноябре выросли на 57%
В России в ноябре 2025 г. было продано 1602 новых электромобиля. Это на 57% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Об этом сообщает «Автостат».
По данным аналитического агентства, рынок новых электрокаров в стране растет второй месяц подряд. Лидером марочного рейтинга остался российский бренд «Амберавто» с 404 проданными экземплярами. Второе место занял отечественный бренд Evolute (222 электромобиля). В пятерку лидеров также вошли китайские марки Zeekr (196 экземпляра), Xiaomi (172) и BYD (154).
Среди моделей сегмента первое место занял седан «Амберавто» A5 (404 единицы). Кроссовер Zeekr 001 остался на втором месте. В ноябре было куплено 108 таких электрокаров. На третьем месте расположился Avatr 11 (101 экземпляров), следом идет Xiaomi YU7 (86 электрокаров). Последнее место в топ-5 занял электрокроссовер Evolute i-JOY (83 единицы).
По результатам 11 месяцев 2025 г. продажи новых электромобилей в России сократились на 31% год к году и составили 11 200 экземпляров.
5 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил РФ наладить совместное производство электромобилей. По его словам, вместе страны смогут обеспечивать более эффективное производство автомобилей, компонентов для них и различных других технологий в сфере передвижения. В случае успешной реализации совместного производства проект сможет закрыть потребности в электромобилях в Индии и России и будет способствовать развитию Глобального Юга, в особенности африканского континента.