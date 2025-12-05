Газета
Главная / Политика /

Индия предлагает России создать совместное производство электромобилей

Перспективы практической реализации такого проекта пока более чем туманны
Артем Гришков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил России создать совместное производство электромобилей и компонентов для них и других транспортных средств. Об этом он заявил 5 декабря во время российско-индийского бизнес-форума с участием президента России Владимира Путина.

Моди заявил, что Индия – глобальный лидер в производстве доступных электромобилей и других средств передвижения, а Россия – «важный производитель продвинутых материалов». «Вместе мы сможем обеспечивать более эффективное производство электромобилей, компонентов для автомобилей и различных других технологий в сфере передвижения», – сказал премьер-министр Индии (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Моди, в случае успешной реализации совместного производства проект сможет закрыть потребности в электромобилях в Индии и России, а также будет способствовать развитию глобального Юга, и в особенности африканского континента.

По данным The Times of India, с января по ноябрь 2025 г. в Индии было зарегистрировано 2,02 млн электромобилей во всех сегментах против 1,95 млн единиц за аналогичный период прошлого года. Но более половины от этого числа составляют двухколесные транспортные средства. Продажи легковых машин на электротяге в Индии за этот период выросли до 156 455 единиц (+57%), пишет издание.

На рынке электрокаров в Индии лидирует бренд собственного производства – Mahindra, следом идет китайский MG, сообщал ранее «Автостат».

Что Путин делал в Индии
5 декабря Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди в рамках государственного визита в Индию. Президент России прилетел туда вечером 4 декабря. На следующий день лидеры двух стран посетили мемориал Махатмы Ганди, а также подписали ряд совместных документов, в том числе программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 г., одной из целей которой является достижение товарооборота в $100 млрд. По словам российского президента, страны могут достичь этого показателя даже раньше.
1  / 16

В России в январе-ноябре 2025 г. было продано 11 202 новых электромобилей. Это на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Ведомостям» представитель «Автостата».

Наиболее востребованной моделью остается китайский Zeekr – 2817 проданных штук (-60,8% в годовом выражении), следом идет собираемый в Липецке Evolute – 1578 (+37%) и калининградский Amber Auto – 1071 (рост почти в 8 раз). В пятерку лидеров также вошли китайский Avatr (бренд Changan) и «Москвич».

При этом в России фактически осуществляется сборка китайских электромобилей под собственными брендами. Так, в Липецкой области на предприятии «Моторинвест» выпускают несколько моделей Evolute (Dong Feng), в Калининградской – «Амберавто А5» (JMEV Yi), а в Москве – «Москвич 3е» (JAC JS4). Кроме того, до конца этого года в стране должно быть запущено производство отечественного электромобиля «Атом».

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов 1 декабря говорил, что на данный момент в России выпускают более 50 моделей автомобилей свыше 20 брендов, включая седаны, кроссоверы, пикапы, внедорожники с ДВС, электромобили, гибридные модели и технику на газомоторном топливе.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что проект совместного производства электромобилей имеет потенциал для наращивания сотрудничества между Россией и Индией. Но фактически российской стороне нечего предложить в этой области, за исключением поставок литий-ионных аккумуляторов, которые планирует выпускать «Росатом», уточнил эксперт. «Росатом» планирует 15 декабря запустить первую в России гигафабрику по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей в Калининградской области. Мощность предприятия на первом этапе составит 4 ГВт⋅ч в год, что эквивалентно обеспечению 50 000 электромобилей.

Что обсуждали на переговорах в Дели Путин и Моди

Политика / Международные отношения

Идея совместного проекта имеет под собой определенные предпосылки в части технологического обмена и создания экологически чистого транспорта, но перспектива ее реализации неочевидна, говорит руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников. Индия может выступить альтернативой Китаю в качестве поставщика машинокомплектов в Россию и организации производства электромобилей, но бизнес-модель такого сотрудничества еще предстоит обосновать, добавил он.

Участники рынка электротранспорта неоднократно обращали внимание «Ведомостей» на недостаточность зарядной инфраструктуры в стране. Темпы ввода электрозарядных станций в России снижаются в этом году в связи с осторожностью инвесторов, продиктованной более поздним согласованием господдержки и слабым рынком электрокаров. По состоянию на 1 июля в стране насчитывалась 4441 быстрая электрозарядная станция для электромобилей, следует из данных сервиса 2Chargers («Ведомости» писали об этом 14 августа).

На 1 февраля таких зарядок в стране было 3773. То есть за пять месяцев было установлено 668 ЭЗС. Как следует из предыдущих доступных данных сервиса, на 1 ноября 2024 г. в РФ были 2933 быстрые зарядки. Таким образом, с ноября по январь включительно количество доступных ЭЗС выросло на 840 шт.

