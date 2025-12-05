Индия предлагает России создать совместное производство электромобилей

1 / 16

5 декабря Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди в рамках государственного визита в Индию. Президент России прилетел туда вечером 4 декабря. На следующий день лидеры двух стран посетили мемориал Махатмы Ганди, а также подписали ряд совместных документов, в том числе программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 г., одной из целей которой является достижение товарооборота в $100 млрд. По словам российского президента, страны могут достичь этого показателя даже раньше. / Григорий Сысоев / ТАСС