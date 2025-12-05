Путин завершил государственный визит в Индию

Путин находился с официальным визитом в стране 4–5 декабря. Он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, по итогам которых было подписано совместное заявление из 70 пунктов. Также компании из РФ и Индии подписали ряд соглашений.