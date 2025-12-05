Путин завершил государственный визит в Индию

Путин завершил государственный визит в ИндиюРоссийский лидер пробыл в Нью-Дели два дня
Борт президента РФ Владимира Путина вылетел из Нью-Дели, двухдневный государственный визит главы государства в Индию завершен.
Путин находился с официальным визитом в стране 4–5 декабря. Он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, по итогам которых было подписано совместное заявление из 70 пунктов. Также компании из РФ и Индии подписали ряд соглашений.
В частности, стороны согласовали программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 г., одной из целей которой является достижение товарооборота в $100 млрд. По итогам этого года товарооборот ожидается в размере порядка $60 млрд.
Российский лидер в ходе визита указал, что российское топливо продолжает поступать в Индию бесперебойно. Также бесперебойно производятся финансовые операции между странам через расчет в национальных валютах.
Завершающим этапом госвизита стала встреча с президентом Индии Драупади Мурму. В ходе мероприятия глава российского государства заявил, что Россия и Индия действуют совместно для создания справедливого и многополярного мироустройства.