Главная / Политика /

Путин завершил государственный визит в Индию

Российский лидер пробыл в Нью-Дели два дня
Ведомости

Борт президента РФ Владимира Путина вылетел из Нью-Дели, двухдневный государственный визит главы государства в Индию завершен.

Путин находился с официальным визитом в стране 4–5 декабря. Он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, по итогам которых было подписано совместное заявление из 70 пунктов. Также компании из РФ и Индии подписали ряд соглашений.

В частности, стороны согласовали программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 г., одной из целей которой является достижение товарооборота в $100 млрд. По итогам этого года товарооборот ожидается в размере порядка $60 млрд.

Что обсуждали на переговорах в Дели Путин и Моди

Политика / Международные отношения

Российский лидер в ходе визита указал, что российское топливо продолжает поступать в Индию бесперебойно. Также бесперебойно производятся финансовые операции между странам через расчет в национальных валютах.

Путин посетил мемориал лидера индийского народа в борьбе за национальное освобождение Махатмы Ганди, а также вспомнил Владимира Высоцкого. Он привел строчки его композиции «Песенки про йогов», указав на развитие Индии.

Завершающим этапом госвизита стала встреча с президентом Индии Драупади Мурму. В ходе мероприятия глава российского государства заявил, что Россия и Индия действуют совместно для создания справедливого и многополярного мироустройства.

