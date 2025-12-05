Путин: РФ и Индия совместно работают над укреплением многополярного мира

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании глав государств в формате «ШОС плюс» обратил внимание на то, что многополярность уже наступила. Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС являются подтверждением этому, указал белорусский лидер. При этом он подчеркнул, что объединения не работают во вред G7 или G20 и не намерены вести конкурентную борьбу с ними.