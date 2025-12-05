Газета
Путин: РФ и Индия совместно работают над укреплением многополярного мира

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Индия действуют совместно для создания справедливого и многополярного мироустройства. Об этом он сообщил во время торжественного приема, организованного в честь президента Индии Драупади Мурму.

Путин отметил, что обе страны работают «рука об руку» в этом направлении, и подчеркнул, что многополярное мироустройство должно опираться на центральную роль Организации Объединенных Наций (ООН).

5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин выразил уверенность, что мир в ближайшие десятилетия станет многополярным.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании глав государств в формате «ШОС плюс» обратил внимание на то, что многополярность уже наступила. Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС являются подтверждением этому, указал белорусский лидер. При этом он подчеркнул, что объединения не работают во вред G7 или G20 и не намерены вести конкурентную борьбу с ними.

