«Автостат»: продажи люксовых автомобилей в ноябре увеличились на 51%

10 ноября «Известия» со ссылкой на подсчеты FinExpertiza по данным ФНС писали, что премиальные автомобили принесут в бюджетную систему 5 млрд руб. налога на роскошь по итогам 2024 г. Темпы роста сборов ускорились с досанкционного периода на 27%.