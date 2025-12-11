Газета
«Автостат»: продажи люксовых автомобилей в ноябре увеличились на 51%

Ведомости

Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли в ноябре 2025 г. на 51% относительно аналогичного периода 2024 г. и достигли 65 единиц. Об этом сообщает «Автостат».

Эксперты агентства заявили, что рынок новых люксовых машин растет с апреля. Лидерами марочного рейтинга стали:

  • Bentley (20 единиц),

  • Lamborghini (18),

  • Rolls-Royce (14).

Кроме того, за месяц продано семь автомобилей Ferrari и по три Aston Martin и Maserati.

В топ-3 модельного рейтинга вошли Lamborghini Urus (17 экземпляров), Rolls-Royce Cullinan (10) и Bentley Continental GT (10).

По итогам 11 месяцев 2025 г. в стране реализовано 638 новых люксовых автомобилей. Это на 28% больше, чем годом ранее.

10 ноября «Известия» со ссылкой на подсчеты FinExpertiza по данным ФНС писали, что премиальные автомобили принесут в бюджетную систему 5 млрд руб. налога на роскошь по итогам 2024 г. Темпы роста сборов ускорились с досанкционного периода на 27%.

Речь идет о сборе на машины стоимостью свыше 10 млн руб. Минпромторг ежегодно обновляет перечень автомобилей, которые попадают под действие налога на роскошь. Сейчас в нем находятся марки Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce и модели китайских производителей HiPhi, Hongqi, LiXiang, Voyah и Zeekr.

