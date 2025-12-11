«Автостат»: продажи люксовых автомобилей в ноябре увеличились на 51%
Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли в ноябре 2025 г. на 51% относительно аналогичного периода 2024 г. и достигли 65 единиц. Об этом сообщает «Автостат».
Эксперты агентства заявили, что рынок новых люксовых машин растет с апреля. Лидерами марочного рейтинга стали:
Bentley (20 единиц),
Lamborghini (18),
Rolls-Royce (14).
Кроме того, за месяц продано семь автомобилей Ferrari и по три Aston Martin и Maserati.
В топ-3 модельного рейтинга вошли Lamborghini Urus (17 экземпляров), Rolls-Royce Cullinan (10) и Bentley Continental GT (10).
По итогам 11 месяцев 2025 г. в стране реализовано 638 новых люксовых автомобилей. Это на 28% больше, чем годом ранее.
10 ноября «Известия» со ссылкой на подсчеты FinExpertiza по данным ФНС писали, что премиальные автомобили принесут в бюджетную систему 5 млрд руб. налога на роскошь по итогам 2024 г. Темпы роста сборов ускорились с досанкционного периода на 27%.
Речь идет о сборе на машины стоимостью свыше 10 млн руб. Минпромторг ежегодно обновляет перечень автомобилей, которые попадают под действие налога на роскошь. Сейчас в нем находятся марки Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce и модели китайских производителей HiPhi, Hongqi, LiXiang, Voyah и Zeekr.