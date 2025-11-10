ФНС ожидает 5 млрд рублей от сборов на люксовые автомобили
Премиальные автомобили принесут в бюджетную систему 5 млрд руб. налога на роскошь за 2024 г. Темпы роста сборов ускорились с досанкционного периода на 27%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на подсчеты FinExpertiza по данным Федеральной налоговой службы (ФНС).
Речь идет о сборе на автомобили стоимостью более 10 млн руб. Минпромторг ежегодно обновляет перечень машин, которые попадают под действие налога на роскошь. Сейчас в списке находятся, в частности, марки Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce и модели китайских производителей HiPhi, Hongqi, LiXiang, Voyah и Zeekr.
Рост поступлений обусловлен увеличением продаж премиальных автомобилей. За 2024 г. парк люксовых машин в России вырос на треть и достиг 33 000 единиц. С 2019 по 2024 г. их число выросло почти в четыре раза. Большая часть прироста пришлась на физлиц. Количество премиальных автомобилей, зарегистрированных на граждан, увеличилось почти в 1,5 раза и достигло 23 000 штук. Организации нарастили свой премиальный автопарк на четверть до 10 000 машин. В итоги доля люксовых машин, принадлежащих частным владельцам, возросла до 70%, тогда как корпоративных упала до 30% (годом ранее 68% и 32% соответственно).
В Минфине заявили, что поступления по транспортному налогу в консолидированные бюджеты субъектов к 1 ноября 2025 г. составляют 137,8 млрд руб. В то же время речь идет не только о роскошных автомобилях.
Лидером по начислениям является Москва, в которой владельцы дорогих машин перечислят более 2 млрд руб. (более 40% от общероссийского объема). В столице находится около 13 000 таких автомобилей. Второе место занимает Санкт-Петербург с почти 3000 люксовых машин. Их владельцы должны заплатить налог на 453 млн руб. Тройку лидеров замыкает Московская область со сборами около 387 млн (более 2700 автомобилей). В топ-5 крупных плательщиков налога вошли Краснодарский край (237 млн руб. и почти 1500 машин) и Татарстан (практически 124 млн руб. и 785 автомобилей).
29 марта Минпромторг расширил перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь в 2025 г. Тогда его пополнили марки из КНР. Всего в соответствующем реестре 555 зарубежных марок, в том числе европейских, американских и китайских.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что считает разумной идею о введении налога на роскошь, но предостерег, что с такими мерами нужно «не переборщить». По его словам, россияне настроены патриотично и «не жадничают», когда видят, куда именно идут их деньги.