ФНС ожидает 5 млрд рублей от сборов на люксовые автомобили

Рост поступлений обусловлен увеличением продаж премиальных автомобилей. За 2024 г. парк люксовых машин в России вырос на треть и достиг 33 000 единиц. С 2019 по 2024 г. их число выросло почти в четыре раза. Большая часть прироста пришлась на физлиц. Количество премиальных автомобилей, зарегистрированных на граждан, увеличилось почти в 1,5 раза и достигло 23 000 штук. Организации нарастили свой премиальный автопарк на четверть до 10 000 машин. В итоги доля люксовых машин, принадлежащих частным владельцам, возросла до 70%, тогда как корпоративных упала до 30% (годом ранее 68% и 32% соответственно).