Продажи премиальных автомобилей в I квартале снизились в два раза
Продажи новых премиальных автомобилей в России в I квартале 2025 г. упали в два раза, до 21 400 машин. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».
Как заявили эксперты агентства, весь российский авторынок за отчетный период сократился на 25%, в связи с чем доля премиум-сегмента снизилась с 12,9% в I квартале 2024 г. до 8,7% в I квартале текущего года.
Лидером продаж стал Exeed. Под этим брендом было продано 4500 автомобилей, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Второе место занимает Tank, где было продано на 33% меньше машин (4300). Замыкает тройку лидеров Lixiang. Продажи бренда сократились на 71% до 2300. Также в пятерку наиболее востребованных премиум-марок вошли BMW и Mercedes-Benz.
4 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные о регистрации транспортных средств писали, что в России по итогам I квартала 2025 г. было продано 244 988 новых легковых машин. Это на 26% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 г.
По информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на основе статистики «Паспорт промышленный консалтинг», продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в I квартале также сократились на 26% до 254 069 единиц.