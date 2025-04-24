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Продажи премиальных автомобилей в I квартале снизились в два раза

Ведомости

Продажи новых премиальных автомобилей в России в I квартале 2025 г. упали в два раза, до 21 400 машин. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Как заявили эксперты агентства, весь российский авторынок за отчетный период сократился на 25%, в связи с чем доля премиум-сегмента снизилась с 12,9% в I квартале 2024 г. до 8,7% в I квартале текущего года.

Лидером продаж стал Exeed. Под этим брендом было продано 4500 автомобилей, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Второе место занимает Tank, где было продано на 33% меньше машин (4300). Замыкает тройку лидеров Lixiang. Продажи бренда сократились на 71% до 2300. Также в пятерку наиболее востребованных премиум-марок вошли BMW и Mercedes-Benz.

4 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные о регистрации транспортных средств писали, что в России по итогам I квартала 2025 г. было продано 244 988 новых легковых машин. Это на 26% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 г.

По информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на основе статистики «Паспорт промышленный консалтинг», продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в I квартале также сократились на 26% до 254 069 единиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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