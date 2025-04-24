Продажи премиальных автомобилей в I квартале снизились в два раза

Лидером продаж стал Exeed. Под этим брендом было продано 4500 автомобилей, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Второе место занимает Tank, где было продано на 33% меньше машин (4300). Замыкает тройку лидеров Lixiang. Продажи бренда сократились на 71% до 2300. Также в пятерку наиболее востребованных премиум-марок вошли BMW и Mercedes-Benz.