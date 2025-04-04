Продажи новых легковых автомобилей в I квартале снизились на 26%

В марте снижение было еще сильнее и составило 46% к тому же месяцу 2024 г. до 79 127 авто. Близкую к этому значению динамику по рынку приводил 2 апреля в своем сообщении «АвтоВАЗ». По данным компании, снижение составило 44,4%. Продажи Lada в марте упали на 33% в годовом выражении до 28 699 шт., в I квартале – на 17% до 76 217 единиц, следует из сообщения производителя.