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Продажи новых легковых автомобилей в I квартале снизились на 26%

Покупатели держат деньги на депозитах и ждут возврата ушедших из РФ брендов
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России по итогам I квартала 2025 г. было продано 244 988 новых легковых машин, следует из данных о регистрации транспортных средств (ТС), с которыми ознакомились «Ведомости». Это на 26% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В марте снижение было еще сильнее и составило 46% к тому же месяцу 2024 г. до 79 127 авто. Близкую к этому значению динамику по рынку приводил 2 апреля в своем сообщении «АвтоВАЗ». По данным компании, снижение составило 44,4%. Продажи Lada в марте упали на 33% в годовом выражении до 28 699 шт., в I квартале – на 17% до 76 217 единиц, следует из сообщения производителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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