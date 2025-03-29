Список облагаемых налогом на роскошь машин пополнили марки из Китая

Он говорил, что один из вариантов, где можно найти источники доходов, – это налог на роскошь. При этом, по его мнению, федеральными властям здесь неправильно было бы навязывать позицию властям субъектов. Налоги на имущество и транспортный – региональные. Субъектам стоит дать больше свободы в распоряжении ставками.