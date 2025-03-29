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Список облагаемых налогом на роскошь машин пополнили марки из Китая

Ведомости

Китайские автомобили будут облагаться налогом на роскошь в 2025 г., следует из соответствующего реестра Минпромторга РФ.

Всего в перечне 555 зарубежных марок, как европейских и британских, так и американских и китайских. Налогом будут облагаться модели от Aito, Aston Martin, HiPhi, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Hyundai, Genesis, Porsche, Tank, Voyah, Zeekr, Lexus, LiXiang, Maserati, Mercedes-Benz и др.

Реестр поделен на авто премиум-класса – стоимостью от 10 млн до 15 млн руб., после года выпуска которых прошло не более 10 лет, и стоимостью от 15 млн руб., после года выпуска которых прошло не более 20 лет. 

Во второй колонке перечня оказались, в том числе, российский Aurus, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Maserati, Mercedes-Benz, M-HERO, Porsche, Rolls-Royce.

В мае 2024 г. председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил «Ведомостям», что в налоговой системе есть резервы для получения дополнительных налоговых платежей. В частности, это налоги на имущество и на транспорт.

Он говорил, что один из вариантов, где можно найти источники доходов, – это налог на роскошь. При этом, по его мнению, федеральными властям здесь неправильно было бы навязывать позицию властям субъектов. Налоги на имущество и транспортный – региональные. Субъектам стоит дать больше свободы в распоряжении ставками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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