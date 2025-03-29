Список облагаемых налогом на роскошь машин пополнили марки из Китая
Китайские автомобили будут облагаться налогом на роскошь в 2025 г., следует из соответствующего реестра Минпромторга РФ.
Всего в перечне 555 зарубежных марок, как европейских и британских, так и американских и китайских. Налогом будут облагаться модели от Aito, Aston Martin, HiPhi, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Hyundai, Genesis, Porsche, Tank, Voyah, Zeekr, Lexus, LiXiang, Maserati, Mercedes-Benz и др.
Реестр поделен на авто премиум-класса – стоимостью от 10 млн до 15 млн руб., после года выпуска которых прошло не более 10 лет, и стоимостью от 15 млн руб., после года выпуска которых прошло не более 20 лет.
Во второй колонке перечня оказались, в том числе, российский Aurus, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Maserati, Mercedes-Benz, M-HERO, Porsche, Rolls-Royce.
В мае 2024 г. председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил «Ведомостям», что в налоговой системе есть резервы для получения дополнительных налоговых платежей. В частности, это налоги на имущество и на транспорт.
Он говорил, что один из вариантов, где можно найти источники доходов, – это налог на роскошь. При этом, по его мнению, федеральными властям здесь неправильно было бы навязывать позицию властям субъектов. Налоги на имущество и транспортный – региональные. Субъектам стоит дать больше свободы в распоряжении ставками.