В Госдуме предложили поднять налоги на роскошь

В Госдуме предложили поднять налоги на роскошьДепутат Андрей Макаров считает, что в этом вопросе «можно продвинуться»
В российской налоговой системе есть резервы для получения дополнительных налоговых платежей, заявил в интервью «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В частности, это налоги на имущество и на транспорт.
«Уже почти 10 лет действуют повышенные ставки налогов на дорогостоящую недвижимость стоимостью больше 300 млн руб.. <...> Есть ли здесь какие-то резервы увеличения? Я думаю, что есть. То же самое с транспортным налогом на дорогостоящие машины. Я говорю о люксовых марках, а не о тех машинах, на которые сейчас взлетели цены», – предложил Макаров.
Еще один вариант, где можно найти источники доходов, – это налог на роскошь. «Мы давно говорим о роскошном потреблении. Можно ли в этом вопросе еще продвинуться? Думаю, можно».
При этом, по его мнению, федеральными властям здесь неправильно было бы навязывать позицию властям субъектов. Налоги на имущество и транспортный – региональные. Субъектам стоит дать больше свободы в распоряжении ставками, уверен депутат.
«Если мы считаем, что в этих видах платежей есть резервы, то оценить эти резервы может только сам регион, и ему решать, какую устанавливать ставку. Давайте все-таки помнить, что у нас федеративное государство, и не надо из центра решать за всех абсолютно все вопросы», – отметил Макаров.