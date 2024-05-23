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/ Экономика

В Госдуме предложили поднять налоги на роскошь

Депутат Андрей Макаров считает, что в этом вопросе «можно продвинуться»
Дмитрий Гринкевич
Андрей Гордеев / Ведомости

В российской налоговой системе есть резервы для получения дополнительных налоговых платежей, заявил в интервью «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В частности, это налоги на имущество и на транспорт.

«Уже почти 10 лет действуют повышенные ставки налогов на дорогостоящую недвижимость стоимостью больше 300 млн руб.. <...> Есть ли здесь какие-то резервы увеличения? Я думаю, что есть. То же самое с транспортным налогом на дорогостоящие машины. Я говорю о люксовых марках, а не о тех машинах, на которые сейчас взлетели цены», – предложил Макаров.

Еще один вариант, где можно найти источники доходов, – это налог на роскошь. «Мы давно говорим о роскошном потреблении. Можно ли в этом вопросе еще продвинуться? Думаю, можно».

При этом, по его мнению, федеральными властям здесь неправильно было бы навязывать позицию властям субъектов. Налоги на имущество и транспортный – региональные. Субъектам стоит дать больше свободы в распоряжении ставками, уверен депутат.

«Если мы считаем, что в этих видах платежей есть резервы, то оценить эти резервы может только сам регион, и ему решать, какую устанавливать ставку. Давайте все-таки помнить, что у нас федеративное государство, и не надо из центра решать за всех абсолютно все вопросы», – отметил Макаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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