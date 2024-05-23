В Госдуме предложили поднять налоги на роскошь

«Уже почти 10 лет действуют повышенные ставки налогов на дорогостоящую недвижимость стоимостью больше 300 млн руб.. <...> Есть ли здесь какие-то резервы увеличения? Я думаю, что есть. То же самое с транспортным налогом на дорогостоящие машины. Я говорю о люксовых марках, а не о тех машинах, на которые сейчас взлетели цены», – предложил Макаров.