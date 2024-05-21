Власти начали обсуждение концепции изменений налоговой системы

Власти начали обсуждение концепции изменений налоговой системыВ обществе давно назрел запрос на справедливость, отмечают в Минфине
Госдума и правительство начали обсуждение принципов предстоящих изменений, которые планируется внести в налоговую систему. Первая дискуссия состоялась 20 мая на площадке экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, в ней приняли участие депутаты, представители Минфина, ФНС, бизнес-объединений, региональных парламентов. Участники обсуждения были единодушны в одном: налоговые изменения неизбежны и если вводить их, то лучше сделать это как можно быстрее, чтобы дать возможность бизнесу и гражданам подготовиться.
Конкретные параметры будущих новелл в ходе дискуссии не назывались, но были определены основные принципы и цели, которые лягут в основу новой системы. Среди инициатив, с которыми согласились все участники, – сохранение стимулирующей функции фискальной системы (для этого будут предусмотрены новые и модернизированы существующие механизмы вычетов для населения и бизнеса), сокращение неравенства как между гражданами, так и между регионами, прозрачность и адресность расходования дополнительно собранных средств.