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Власти начали обсуждение концепции изменений налоговой системы

В обществе давно назрел запрос на справедливость, отмечают в Минфине
Дарья Мосолкина
Софья Ермакова
Анастасия Бойко
Планируемые изменения НДФЛ не коснутся большинства граждан, а затронут лишь тех, у кого высокие доходы, заверил министр финансов Антон Силуанов в ходе экспертного совета/ Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума и правительство начали обсуждение принципов предстоящих изменений, которые планируется внести в налоговую систему. Первая дискуссия состоялась 20 мая на площадке экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, в ней приняли участие депутаты, представители Минфина, ФНС, бизнес-объединений, региональных парламентов. Участники обсуждения были единодушны в одном: налоговые изменения неизбежны и если вводить их, то лучше сделать это как можно быстрее, чтобы дать возможность бизнесу и гражданам подготовиться.

Конкретные параметры будущих новелл в ходе дискуссии не назывались, но были определены основные принципы и цели, которые лягут в основу новой системы. Среди инициатив, с которыми согласились все участники, – сохранение стимулирующей функции фискальной системы (для этого будут предусмотрены новые и модернизированы существующие механизмы вычетов для населения и бизнеса), сокращение неравенства как между гражданами, так и между регионами, прозрачность и адресность расходования дополнительно собранных средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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