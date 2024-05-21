Власти начали обсуждение концепции изменений налоговой системы

Конкретные параметры будущих новелл в ходе дискуссии не назывались, но были определены основные принципы и цели, которые лягут в основу новой системы. Среди инициатив, с которыми согласились все участники, – сохранение стимулирующей функции фискальной системы (для этого будут предусмотрены новые и модернизированы существующие механизмы вычетов для населения и бизнеса), сокращение неравенства как между гражданами, так и между регионами, прозрачность и адресность расходования дополнительно собранных средств.