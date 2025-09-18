Путин отметил разумность идеи налога на роскошь
Президент Владимир Путин заявил, что считает разумной идею о введении налога на роскошь, однако предостерег, что с такими мерами нужно «не переборщить».
«Налог на роскошь – в целом, мне кажется все очень разумно. И в некоторых других странах, в тех же Штатах, – сейчас я хочу деполитизировать этот вопрос, – но во время Вьетнамской и Корейской войны они так и делали. Они поднимали налоги как раз для людей с высоким доходом», – сказал президент.
Путин также отметил, что граждане РФ настроены патриотично и «не жадничают», когда видят, куда именно идут их денежные средства. По его словам, людям важно, что цель поступлений будет благородной.
В марте Минпромторг расширил перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь в 2025 г. Тогда его пополнили марки из Китая. Сообщалось, что всего в соответствующем реестре 555 зарубежных марок, в том числе европейских, американских и китайских. Налогом будут облагаться модели от Aito, Aston Martin, HiPhi, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Hyundai, Genesis, Porsche, Tank, Voyah, Zeekr, Lexus, LiXiang, Maserati, Mercedes-Benz и др.