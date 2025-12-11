Газета
«Автостат» озвучил прогноз российского авторынка на 2026 год

Полина Петрусевич

В 2026 г. продажи новых легковых автомобилей в России останутся на уровне 2025 г. – порядка 1,32–1,34 млн машин. Об этом сообщил заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.

По его словам, при оптимистичном сценарии рынок может вырасти примерно до 1,45 млн проданных автомобилей, тогда как при негативном развитии событий продажи могут снизиться до 1,2 млн единиц.

Эксперт отмечает, что динамика авторынка в 2026 г. будет зависеть прежде всего от состояния российской экономики, которая продолжит работать под давлением усиливающихся санкций. На автомобильный бизнес также будут влиять повышение налогов, тарифов и сборов, указал Пушкарев.

Он уточнил, что ключевые факторы, способные повлиять на спрос, остаются прежними: ставки утилизационного сбора, ключевая ставка Центробанка (ЦБ), валютные курсы, инфляция и регуляторные решения правительства. По его словам, запланированное увеличение утильсбора с 1 января неизбежно приведет к удорожанию автомобилей, тогда как влияние остальных параметров будет зависеть от того, в какую сторону они изменятся в течение года.

В этот же день «Автостат» сообщил, что продажи новых люксовых автомобилей в России в ноябре 2025 г. выросли на 51% по сравнению с аналогичным месяцем в 2024 г. и достигли 65 единиц.

