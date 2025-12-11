«Автостат» озвучил прогноз российского авторынка на 2026 год

Он уточнил, что ключевые факторы, способные повлиять на спрос, остаются прежними: ставки утилизационного сбора, ключевая ставка Центробанка (ЦБ), валютные курсы, инфляция и регуляторные решения правительства. По его словам, запланированное увеличение утильсбора с 1 января неизбежно приведет к удорожанию автомобилей, тогда как влияние остальных параметров будет зависеть от того, в какую сторону они изменятся в течение года.