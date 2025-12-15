Газета
РФ ввезла максимальное с 2021 года число авто из Южной Кореи

Ведомости

Россия за январь-ноябрь ввезла легковые автомобили из Южной Кореи на сумму более $1 млн – это максимальный показатель с 2021 г. Такие данные следуют из анализа «РИА Новости» данных корейской статслужбы.

По данным службы, за указанный период российские компании импортировали южнокорейские легковые автомобили на $1,02 млрд, тогда как годом ранее объем поставок составлял $567,4 млн. В последний раз более высокий показатель фиксировался в 2021 г., когда стоимость импорта достигла $2,2 млрд.

Крупнейшим импортером легковых авто из Южной Кореи за 11 месяцев текущего года стали США – объем поставок составил $27,5 млрд. В число ведущих покупателей также вошли Канада с показателем $5,05 млрд и Киргизия – $3 млрд. Россия заняла 11 место в списке.

По итогам января–октября 2025 г. общий объем поставок автомобилей из Республики Корея в Россию достиг $910 млн. За аналогичный период 2024 г. этот показатель составлял $529 млн, а в 2023 г. – $570 млн. В рейтинге импортеров за этот период Россия также находилась на 11 позиции. Лидерами оставались США ($24,7 млрд), Канада ($4,5 млрд) и Киргизия ($2,6 млрд), а Казахстан занял седьмое место с объемом импорта $1,5 млрд. По итогам всего 2024 г. стоимость ввезенных в страну автомобилей южнокорейского производства составила $588 млн.

