РФ ввезла максимальное с 2021 года число авто из Южной Кореи

По итогам января–октября 2025 г. общий объем поставок автомобилей из Республики Корея в Россию достиг $910 млн. За аналогичный период 2024 г. этот показатель составлял $529 млн, а в 2023 г. – $570 млн. В рейтинге импортеров за этот период Россия также находилась на 11 позиции. Лидерами оставались США ($24,7 млрд), Канада ($4,5 млрд) и Киргизия ($2,6 млрд), а Казахстан занял седьмое место с объемом импорта $1,5 млрд. По итогам всего 2024 г. стоимость ввезенных в страну автомобилей южнокорейского производства составила $588 млн.