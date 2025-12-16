«АвтоВАЗ» сократит производство Lada до 325 000 единиц
Российский «АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей Lada до 325 000 единиц по итогам 2025 г. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Безусловно, это меньше, чем в 2024 г., но тем не менее, как я уже сказал, нам пришлось стабилизировать наше производство в зависимости от реальных продаж, от спроса на продукцию», – сказал он (цитата по «Прайму»).
По итогам прошлого года «АвтоВАЗ» увеличил производство на 40% до 525 500 автомобилей, продажи Lada составили 459 000 авто.
Компания в сентябре подтвердила планы по выпуску в 2025 г. более 300 000 автомобилей Lada, допустив расширение производственной программы на 2026 г. до 500 000–600 000 машин.
В конце сентября «АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную неделю. Соколов сообщил 16 декабря, что с 1 января 2026 г. автоконцерн вернется на пятидневный график работы. По его словам, приказ об этом уже подписан.