«Автоваз» назвал причину отзыва 33 450 автомобилей Lada Granta

12 декабря Росстандарт сообщал, что «АвтоВАЗ» отзовет 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных с 6 июня по 12 декабря 2025 г. В рамках кампании дилеры проведут диагностику одного из функциональных узлов автомобиля, чтобы исключить риск ослабления его крепежного элемента. При необходимости узел заменят. Все работы должны провести бесплатно.