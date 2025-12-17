«Автоваз» назвал причину отзыва 33 450 автомобилей Lada Granta
Возможный дефект в карданном элементе стал причиной отзыва «АвтоВАЗом» 33 450 автомобилей Lada Granta. Об этом ТАСС сообщили в компании, отметив, что существует незначительный риск ослабления соединения в данной детали.
Несмотря на низкую вероятность возникновения проблемы в реальных условиях эксплуатации, «АвтоВАЗ» решил провести отзывную кампанию, чтобы полностью исключить такую возможность, отметили в компании.
Уточняется также, что данный вопрос связан с поставщиком соответствующего компонента. Уже проведены необходимые корректировки в производственных процессах.
12 декабря Росстандарт сообщал, что «АвтоВАЗ» отзовет 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных с 6 июня по 12 декабря 2025 г. В рамках кампании дилеры проведут диагностику одного из функциональных узлов автомобиля, чтобы исключить риск ослабления его крепежного элемента. При необходимости узел заменят. Все работы должны провести бесплатно.