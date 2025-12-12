Газета
«АвтоВАЗ» отзывает 33 450 автомобилей Lada Granta для проверки

«АвтоВАЗ» объявил отзыв 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных с 6 июня по 12 декабря 2025 г. Об этом сообщили в Росстандарте.

В рамках кампании дилеры проведут диагностику одного из функциональных узлов автомобиля, чтобы исключить риск ослабления его крепежного элемента. При необходимости узел заменят. Все работы должны провести бесплатно.

Владельцев уведомят письмами или по телефону с приглашением доставить автомобиль в ближайший дилерский центр.

22 октября сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзывает 8000 Lada Xray для дооснащения системой вызова экстренных оперативных служб. Отмечалось, что временный выпуск автомобилей, не оснащенных СВЭОС был предусмотрен решением комиссии Таможенного союза.

