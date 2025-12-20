Газета
В ноябре объем поставок китайских легковых авто в РФ упал почти на четверть

Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в ноябре 2025 г. снизился на 23,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил около $1 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Главного таможенного управления КНР, за январь – ноябрь 2025 г. поставки легковых авто из Китая в РФ достигли почти $7,5 млрд, что на 46,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поставки грузовиков из КНР в Россию в ноябре также сократились – на 20% в месячном выражении до $81,9 млн. Общий объем их импорта с начала года составил $699,8 млн, что на 72% ниже прошлогоднего уровня.

В то же время экспорт из Китая в РФ запчастей и принадлежностей для моторных транспортных средств в ноябре вырос на 17,1% по сравнению с октябрем и достиг $151,7 млн. За 11 месяцев 2025 г. объем поставок этих товаров снизился на 25,1% и составил почти $1,8 млрд.

С 1 декабря текущего года в РФ был изменен порядок расчета утилизационного сбора на легковые автомобили: ставка теперь привязана в первую очередь к мощности двигателя в лошадиных силах, а применяемые коэффициенты стали прогрессивными. Наиболее существенно утильсбор вырос для дорогих и мощных машин (обычно свыше 160 л. с.) и импортных автомобилей.

