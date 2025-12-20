В ноябре объем поставок китайских легковых авто в РФ упал почти на четверть

В то же время экспорт из Китая в РФ запчастей и принадлежностей для моторных транспортных средств в ноябре вырос на 17,1% по сравнению с октябрем и достиг $151,7 млн. За 11 месяцев 2025 г. объем поставок этих товаров снизился на 25,1% и составил почти $1,8 млрд.