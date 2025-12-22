Dongfeng отзывает в России 12 914 автомобилей

30 июля в России запретили продавать девять моделей грузовых автомобилей китайского производства от брендов Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak. Об этом сообщили в Росстандарте. Ведомство приостановило действие сертификатов соответствия на эти машины. Без них продавать автомобили в стране нельзя. В Росстандарте добавили, что по результатам внеплановых выездных проверок официальных представительств производителей было приостановлено действие одобрений типа транспортных средств и шасси, в том числе для модели Dongfeng типа DFH4180.