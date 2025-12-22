Dongfeng отзывает в России 12 914 автомобилей
Официальный представитель Dongfeng в России компания «Дунфэн мотор рус» объявила об отзыве 12 914 седельных тягачей из-за несоответствия предписаниям правил, сообщил Росстандарт.
Так, отзыву подлежат 9308 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), которые были реализованы с 15 января 2023 г. по 11 июля 2025 г., и 3606 Dongfeng DFH4180 (GX) еще не реализованных, говорится в сообщении ведомства.
Тягачи отзываются для устранения нарушений. На всех транспортных средствах будут изменены параметры конфигурации силовой установки с помощью обновления программного обеспечения и визуальный контроль состояния глушителей. Также заменят панели управления с обозначением идентификации ручных органов управления, контрольных сигналов и индикаторов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
30 июля в России запретили продавать девять моделей грузовых автомобилей китайского производства от брендов Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak. Об этом сообщили в Росстандарте. Ведомство приостановило действие сертификатов соответствия на эти машины. Без них продавать автомобили в стране нельзя. В Росстандарте добавили, что по результатам внеплановых выездных проверок официальных представительств производителей было приостановлено действие одобрений типа транспортных средств и шасси, в том числе для модели Dongfeng типа DFH4180.