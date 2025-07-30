В России запретили продажу китайских грузовиков четырех марок
В России запретили продавать девять моделей грузовых автомобилей китайского производства от брендов Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak. Об этом сообщили в Росстандарте. Ведомство приостановило действие сертификатов соответствия на эти машины. Без них продавать автомобили в стране нельзя.
В Росстандарте добавили, что по результатам внеплановых выездных проверок официальных представительств производителей было приостановлено действие одобрений типа транспортных средств и шасси для следующих моделей:
Dongfeng типа DFH4180;
Foton типа BJ4189;
Faw типов CA4250 и CA4180;
Sitrak типа ZZHS;
шасси Foton типа M4L.
Кроме того, запрещен выпуск в обращение на территории России грузовиков Dongfeng типа DFH5200B, Foton типа H5 и Faw типа JH6-B 8X4, документы на которые были выданы в других странах Евразийского экономического союза.
Основанием для принятия таких мер, как пояснили в ведомстве, стали серьезные нарушения обязательных требований, выявленные в ходе проверок. Они представляют значительную опасность для жизни и здоровья водителей и других участников дорожного движения.
Среди выявленных нарушений – проблемы с эффективностью тормозной системы, уровнем шума, идентификацией рычагов управления, установкой системы экстренного вызова. Также обнаружены многочисленные несоответствия в части электромагнитной совместимости, крепления ремней безопасности, установки сидений и подголовников, защиты от несанкционированного использования, выбросов и других технических параметров.
Росстандарт выдал предписания официальным представителям производителей с требованием разработать программу мероприятий по устранению нарушений, включая отзыв уже проданных грузовиков. Представительствам предписано приостановить реализацию транспортных средств до устранения всех выявленных недостатков.