В России запретили продажу китайских грузовиков четырех марок

В России запретили продавать девять моделей грузовых автомобилей китайского производства от брендов Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak. Об этом сообщили в Росстандарте. Ведомство приостановило действие сертификатов соответствия на эти машины. Без них продавать автомобили в стране нельзя.