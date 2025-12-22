Стоимость ОСАГО может вырасти в 2026 году на 5-8%
Стоимость полисов ОСАГО в России может увеличиться на 5-8% в 2026 г. из-за подорожания автозапчастей. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на пресс-конференции в ТАСС.
По его словам, в 2025 г. средняя стоимость ОСАГО практически не менялась и даже отмечалось небольшое снижение. В 2026 г. таких возможностей для страховщиков уже не будет, подчеркнул глава РСА. Уфимцев добавил, что рост средней выплаты, вызванный увеличением тяжести ущерба и подорожанием запчастей, скорее всего, скажется на стоимости полисов, что приведет к увеличению средней цены.
Глава РСА отметил, что основную часть страховых выплат по ОСАГО при возмещении ущерба транспортным средствам составляют расходы на запасные части, заменяемые при ремонте. По его словам, эта доля составляет 80-83% от всех выплат на ремонт и остается почти неизменной даже при общем росте объема выплат. В связи с этим РСА уделяет большое внимание контролю за средними ценами на автозапчасти.
Уфимцев добавил, что в 2025 г. средний рост стоимости корзины запчастей по справочникам составил около 5%. Он также указал, что анализ цен от различных источников позволил РСА оценить общую ситуацию на рынке автозапчастей. По его словам, факторов, способных снизить стоимость, сегодня не наблюдается. Вместе с тем, по данным представителя РСА, катастрофических событий, таких как резкое падение курса рубля во второй половине 2023 г., из-за которого цены на запчасти в справочнике подскочили почти на 10% за квартал, сейчас нет.
В начале декабря Уфимцев предложил отправлять предупреждения водителям без ОСАГО.