Стоимость ОСАГО может вырасти в 2026 году на 5-8%

Уфимцев добавил, что в 2025 г. средний рост стоимости корзины запчастей по справочникам составил около 5%. Он также указал, что анализ цен от различных источников позволил РСА оценить общую ситуацию на рынке автозапчастей. По его словам, факторов, способных снизить стоимость, сегодня не наблюдается. Вместе с тем, по данным представителя РСА, катастрофических событий, таких как резкое падение курса рубля во второй половине 2023 г., из-за которого цены на запчасти в справочнике подскочили почти на 10% за квартал, сейчас нет.