Глава Союза страховщиков предложил отправлять предупреждения водителям без ОСАГО
Нарушителям правил дорожного движения в дополнение к штрафам можно отправлять «письма счастья» о том, что у них нет полиса ОСАГО, заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на круглом столе в Общественной палате.
«Я не понимаю, почему, присылая водителю штраф, например, за превышении скорости, одновременно не прислать второе "письмо счастья", где бы говорилось, что у вас не найден полис ОСАГО», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Уфимцева, решены еще не все проблемы в рамках слежения за полисами ОСАГО в помощью видеокамер. Он подчеркнул, что страховщики не видят препятствий, чтобы рассылать обычные предупреждения. Глава ВСС добавил, что речь пока идет не о штрафах, а об информировании о возможном наказании.
В конце ноября МВД сообщило, что мошенники используют новую схему с продажей недействительных полисов ОСАГО. Аферисты оформляют бланки, принимают деньги от клиентов, но не передают их в страховую компанию. В результате автовладелец получает документ, который отсутствует в официальной базе.