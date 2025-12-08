Глава Союза страховщиков предложил отправлять предупреждения водителям без ОСАГО

По словам Уфимцева, решены еще не все проблемы в рамках слежения за полисами ОСАГО в помощью видеокамер. Он подчеркнул, что страховщики не видят препятствий, чтобы рассылать обычные предупреждения. Глава ВСС добавил, что речь пока идет не о штрафах, а об информировании о возможном наказании.