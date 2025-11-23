Газета
МВД предупредило о мошенниках, продающих поддельные полисы ОСАГО

Ведомости

Появилась новая схема мошенничества с продажей недействительных полисов ОСАГО, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. Злоумышленники оформляют бланки, принимают деньги от клиентов, но не передают их в страховую компанию. В результате автовладелец получает документ, который отсутствует в официальной базе.

При наступлении страхового случая выясняется, что полис недействителен, и владельцу транспортного средства приходится обращаться в суд. Как пояснили в МВД, Верховный суд обычно встает на сторону добросовестного автовладельца, если докажет его неосведомленность о мошенничестве.

Большинство поддельных полисов изготавливаются за пределами России с использованием реальных номеров, но с фальшивыми реквизитами. В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи стали массовым явлением, и призвали граждан проявлять бдительность при покупке страховых полисов.

16 ноября в МВД сообщили, что мошенники применяют актуальные геоданные граждан для запугивания и обмана. Злоумышленники устанавливают доверительные отношения на сайтах знакомств, чтобы получить доступ к местонахождению жертвы. Используя эту информацию, аферисты под видом представителей силовых структур или военнослужащих Украины угрожают людям и принуждают их к передаче денег через курьеров либо банковским переводом на контролируемые счета.

