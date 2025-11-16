Мошенники начали использовать геоданные россиян для угроз
Мошенники применяют актуальные геоданные граждан для запугивания и обмана. Они устанавливают доверительные отношения на сайтах знакомств, чтобы получить доступ к местонахождению жертвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Используя эту информацию, аферисты под видом представителей силовых структур или военнослужащих Украины угрожают людям и принуждают их к передаче денег через курьеров либо банковским переводом на контролируемые счета. В министерстве пояснили, что подобные действия направлены на запугивание и введение в заблуждение для придания правдоподобности требованиям, но прямой физической угрозы не несут. При этом они создают условия для причинения значительного материального ущерба.
В связи с этим МВД рекомендует гражданам соблюдать правила информационной безопасности и ограничивать круг лиц, имеющих доступ к геоданным и метаинформации, размещаемой в открытых источниках.
10 ноября МВД отметило, что мошенники, в схемы которых входят дипфейки знакомых или родных россиян, пытаются напугать жертв с помощью определенных фраз. Среди примеров там назвали такие высказывания, как «мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги», «у меня проблемы, помоги», «это срочно, переведи на эту карту».