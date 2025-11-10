МВД рассказало, как распознать дипфейк по ключевым фразам

8 ноября МВД предупредило, что мошенники начали похищать данные и средства россиян под предлогом оформления виртуальной кредитной карты. Мошенники предлагают кредит с большим лимитом, обещая одобрить заем в том числе пенсионерам и людям с плохой кредитной историей. Затем граждан призывают зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету с личными данными и оплатить комиссию. В итоге вся информация оказываются в руках мошенников.