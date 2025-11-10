МВД рассказало, как распознать дипфейк по ключевым фразам
Мошенники, в схемы которых входят дипфейки знакомых или родных россиян, пытаются напугать жертв с помощью определенных фраз, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.
«Стандартные, наиболее часто используемые мошенниками для получения кода авторизации фразы <...>: "Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги", "У меня проблемы, помоги", "Это срочно, переведи на эту карту"», – отметили в ведомстве.
По данным представителей МВД РФ, злоумышленники в основном начинают сложные и поэтапные атаки с того, что выпрашивают код авторизации. Затем они имитируют взлом аккаунта на «Госуслугах». Аферисты также с помощью дипфейков могут представляться руководителями и заставлять поговорить жертв с якобы сотрудниками ФСБ РФ.
Ведомство призвало граждан не говорить коды из СМС и сразу прекращать такой разговор.
8 ноября МВД предупредило, что мошенники начали похищать данные и средства россиян под предлогом оформления виртуальной кредитной карты. Мошенники предлагают кредит с большим лимитом, обещая одобрить заем в том числе пенсионерам и людям с плохой кредитной историей. Затем граждан призывают зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету с личными данными и оплатить комиссию. В итоге вся информация оказываются в руках мошенников.