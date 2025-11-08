МВД предупредило о похищениях данных под предлогом оформления кредитной карты
Злоумышленники начали похищать данные и средства россиян под предлогом оформления виртуальной кредитной карты, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию МВД России.
В полиции рассказали о схеме обмана граждан, желающих оформить виртуальные карты. Мошенники предлагают кредит с большим лимитом, обещая одобрить заем в том числе пенсионерам и людям с плохой кредитной историей. Затем граждан призывают зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету с личными данными и оплатить комиссию. В итоге, по данным МВД, вся информация оказываются в руках мошенников. Украденные данные затем могут использоваться в том числе для хищения денег.
Граждан призвали не верить в обещания «одобрить кредит почти всем», не переводить предоплату, не вводить личные данные на подозрительных сайтах.
МВД в ноябре предупредило о схемах мошенников с подработкой на маркетплейсах. По данным правоохранителей, злоумышленники через объявления в Telegram предлагают гражданам за оплату выполнять различные задачи: добавлять товар в избранное на сайтах маркетплейсов, ставить «лайки» и оставлять комментарии. Затем людей под предлогом «выкупа товара», «повышения рейтинга» или «активации задания» убеждают перевести деньги, после чего контакты с мошенниками прекращаются.