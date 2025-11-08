МВД предупредило о похищениях данных под предлогом оформления кредитной карты

В полиции рассказали о схеме обмана граждан, желающих оформить виртуальные карты. Мошенники предлагают кредит с большим лимитом, обещая одобрить заем в том числе пенсионерам и людям с плохой кредитной историей. Затем граждан призывают зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету с личными данными и оплатить комиссию. В итоге, по данным МВД, вся информация оказываются в руках мошенников. Украденные данные затем могут использоваться в том числе для хищения денег.