МВД предупредило о схемах мошенников с подработкой на маркетплейсах

По информации ведомства, злоумышленники публикуют в мессенджере Telegram объявления о дополнительном заработке на маркетплейсах. Гражданам предлагают за оплату выполнять различные задачи: добавлять товар в избранное на сайтах маркетплейсов, ставить «лайки» и оставлять комментарии. Затем людей под предлогом «выкупа товара», «повышения рейтинга» или «активации задания» убеждают перевести деньги, и контакты с мошенниками прекращаются, добавили в МВД.