МВД предупредило о схемах мошенников с подработкой на маркетплейсах
Мошенники стали похищать деньги граждан, предлагая им в мессенджере подработку на маркетплейсах. О распространенной схеме ТАСС рассказали в пресс-центре МВД России.
По информации ведомства, злоумышленники публикуют в мессенджере Telegram объявления о дополнительном заработке на маркетплейсах. Гражданам предлагают за оплату выполнять различные задачи: добавлять товар в избранное на сайтах маркетплейсов, ставить «лайки» и оставлять комментарии. Затем людей под предлогом «выкупа товара», «повышения рейтинга» или «активации задания» убеждают перевести деньги, и контакты с мошенниками прекращаются, добавили в МВД.
В конце октября МВД РФ рассказало, что мошенники часто действуют от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Злоумышленники во время звонка могут представляться «налоговой» и сообщить, что работодатель «не передал декларацию». Они просят заполнить форму онлайн и требуют назвать код из SMS-сообщения для «подтверждения».
До этого в полиции предупредили, что мошенники стали обманывать организаторов «тимбилдингов» и мастер-классов под видом заказчиков. Жертвам присылают фейковые ссылки на конференцию в Zoom, получая таким образом доступ к аккаунту Google.