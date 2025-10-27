Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В МВД предупредили о кражах аккаунтов Google с помощью ссылок в Zoom

Ведомости

Мошенники стали обманывать организаторов «тимбилдингов» и мастер-классов под видом заказчиков. Жертвам присылают фейковые ссылки на конференцию в Zoom, получая таким образом доступ к аккаунту Google, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Сценарий выглядит правдоподобно: переписка в мессенджере, уточнение деталей, назначение даты и даже вежливость в сообщениях. Но в нужный момент злоумышленники присылают ссылку на якобы Zoom-встречу – внешне неотличимую от настоящей», – отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, после перехода по ссылке жертве мошенников предлагают «войти через Google». Далее открывается фишинговая форма авторизации.

26 октября в МВД отметили, что количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев текущего года, увеличилось на 120%. Киберполиция назвала такие результате тревожным сигналом. По данным ведомства, мошенники научились похищать «значительные средства», воздействуя на детей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте