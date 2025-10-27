В МВД предупредили о кражах аккаунтов Google с помощью ссылок в Zoom

26 октября в МВД отметили, что количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев текущего года, увеличилось на 120%. Киберполиция назвала такие результате тревожным сигналом. По данным ведомства, мошенники научились похищать «значительные средства», воздействуя на детей.