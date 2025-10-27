В МВД предупредили о кражах аккаунтов Google с помощью ссылок в Zoom
Мошенники стали обманывать организаторов «тимбилдингов» и мастер-классов под видом заказчиков. Жертвам присылают фейковые ссылки на конференцию в Zoom, получая таким образом доступ к аккаунту Google, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
«Сценарий выглядит правдоподобно: переписка в мессенджере, уточнение деталей, назначение даты и даже вежливость в сообщениях. Но в нужный момент злоумышленники присылают ссылку на якобы Zoom-встречу – внешне неотличимую от настоящей», – отметили в ведомстве.
По данным правоохранителей, после перехода по ссылке жертве мошенников предлагают «войти через Google». Далее открывается фишинговая форма авторизации.
26 октября в МВД отметили, что количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев текущего года, увеличилось на 120%. Киберполиция назвала такие результате тревожным сигналом. По данным ведомства, мошенники научились похищать «значительные средства», воздействуя на детей.