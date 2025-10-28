В МВД рассказали, как мошенники действуют от имени ФНС
Мошенники часто действуют от имени Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
Злоумышленники во время звонка могут представится «налоговой» и сообщить, что работодатель «не передал декларацию». Они просят заполнить форму онлайн и требуют назвать код из SMS-сообщения для «подтверждения». По другому сценарию жертве приходит уведомление о якобы накопившейся задолженности. В таком сообщение содержится поддельный номер горячей линии, звоня по которому человек сам попадает в ловушку. Кроме того, может поступать звонок от «почты России» о срочном письме из ФНС, для получения которого необходимо также назвать код из SMS-сообщения.
В УБК МВД объяснили, что такие действия мошенников вызывают страх и панику, и могут быть первичным психологическим приемом. В ведомстве предупредили, что аферисты особенно активны в перед официальным сроком подачи декларации 3-НДФЛ.
В МВД советуют производить все взаимодействие с налоговой службой через официальный сайт и приложение. По их словам, в подавляющем количестве ситуаций для физических лиц этого достаточно.
27 октября МВД сообщило, что мошенники стали обманывать организаторов «тимбилдингов» и мастер-классов под видом заказчиков. Жертвам присылают фейковые ссылки на конференцию в Zoom, получая таким образом доступ к аккаунту Google.