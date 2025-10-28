В МВД рассказали, как мошенники действуют от имени ФНС

Злоумышленники во время звонка могут представится «налоговой» и сообщить, что работодатель «не передал декларацию». Они просят заполнить форму онлайн и требуют назвать код из SMS-сообщения для «подтверждения». По другому сценарию жертве приходит уведомление о якобы накопившейся задолженности. В таком сообщение содержится поддельный номер горячей линии, звоня по которому человек сам попадает в ловушку. Кроме того, может поступать звонок от «почты России» о срочном письме из ФНС, для получения которого необходимо также назвать код из SMS-сообщения.