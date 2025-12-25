«Автостат» сообщил о росте рынка подержанных пикапов пятый месяц подряд
Рынок пикапов с пробегом в России растет пятый месяц подряд. В ноябре 2025 г. россияне купили 3375 подержанных пикапов – на 12% больше, чем в этом же месяце годом раньше, следует из данных «Автостата».
«Таким образом, суммарно на эти три марки пришлось 52% рынка подержанных пикапов», – отметили аналитики.
По итогам января – ноября 2025 г. в России было реализовано 32 500 пикапов с пробегом, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
23 декабря «Автостат» сообщал, что рынок подержанных электромобилей в ноябре вырос на 36% в годовом выражении, однако по сравнению с октябрем сократился на 27%.