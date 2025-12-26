«Автостат»: в России зарегистрировано около 3 млн автомобилей из СССР

25 декабря «Автостат» также сообщал, что рынок подержанных пикапов в России растет пятый месяц подряд. В ноябре 2025 г. россияне приобрели 3375 таких автомобилей, что на 12% больше, чем годом ранее. Лидером марочного рейтинга остается Toyota – в ноябре было продано 747 пикапов этого бренда. Второе место заняла Mitsubishi с результатом 597 автомобилей и долей около 18%. А третью позицию занял УАЗ – 407 машин.