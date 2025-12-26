«Автостат»: в России зарегистрировано около 3 млн автомобилей из СССР
По состоянию на 1 июля 2025 г. в России было официально зарегистрировано около 3 млн автомобилей, выпущенных в советский период. Такие данные приводит «Автостат».
Речь идет о транспортных средствах с годом выпуска до 1991 г. включительно. Они составляют 5,5% всего автопарка в РФ.
Наибольшая доля «советских» машин приходится на грузовой сегмент – 27,7%. Среди автобусов таких транспортных средств насчитывается 13,5%, в категории легких коммерческих автомобилей – 6,6%. Наименьшая доля техники, произведенной в годы СССР, зафиксирована в сегменте легковых автомобилей – 3,5%.
25 декабря «Автостат» также сообщал, что рынок подержанных пикапов в России растет пятый месяц подряд. В ноябре 2025 г. россияне приобрели 3375 таких автомобилей, что на 12% больше, чем годом ранее. Лидером марочного рейтинга остается Toyota – в ноябре было продано 747 пикапов этого бренда. Второе место заняла Mitsubishi с результатом 597 автомобилей и долей около 18%. А третью позицию занял УАЗ – 407 машин.