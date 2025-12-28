Глава «Камаза» усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию

Глава «Камаза» усомнился в необходимости возвращения Mercedes в РоссиюВместе с тем у немецкого автопроизводителя остается такое право, указал Когогин
В возвращении немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Россию вряд ли есть необходимость сегодня, заявил гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин в интервью соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
При этом он отметил, что у них есть такое право, то есть возможность вернуться на российский рынок.
12 сентября Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Заявки были поданы 10 сентября из Германии. Товарные знаки относятся к двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – № 12 и № 37. К 12-му классу относятся автомобили и двигатели, к 37-му – различные услуги по ремонту и чистке.
Немецкая компания остановила выпуск машин в Подмосковье и поставки в Россию в марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине.