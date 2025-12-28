Глава «Камаза» усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию

12 сентября Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Заявки были поданы 10 сентября из Германии. Товарные знаки относятся к двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – № 12 и № 37. К 12-му классу относятся автомобили и двигатели, к 37-му – различные услуги по ремонту и чистке.