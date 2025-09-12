Mercedes подал заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент

14 августа покинувший российский рынок бренд Hyundai (Южная Корея) подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков. Роспатент зарегистрировал заявку по МКТУ по классам 12, 28, 36 и 38. К 28-му классу по МКТУ относятся игрушки, аппараты для видеоигр. 36-й класс – это финансовая деятельность или страховые услуги. Hyundai мог зарегистрировать лизинг. 38-й класс – навигационные и телекоммуникационные услуги, передача потоковой информации и т. д.