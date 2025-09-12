Mercedes подал заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент
Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков, сообщил ТАСС.
Заявки были поданы 10 сентября из Германии. Товарные знаки относятся к двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – №12 и №37. К 12 классу относятся автомобили и двигатели, к 37 – различные услуги по ремонту и чистке.
Немецкая компания остановила выпуск машин в Подмосковье и импорт в Россию в самом начале марта 2022 г. на фоне спецоперации на Украине.
14 августа покинувший российский рынок бренд Hyundai (Южная Корея) подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков. Роспатент зарегистрировал заявку по МКТУ по классам 12, 28, 36 и 38. К 28-му классу по МКТУ относятся игрушки, аппараты для видеоигр. 36-й класс – это финансовая деятельность или страховые услуги. Hyundai мог зарегистрировать лизинг. 38-й класс – навигационные и телекоммуникационные услуги, передача потоковой информации и т. д.