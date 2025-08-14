Hyundai подал в Роспатент шесть заявок на регистрацию новых товарных знаков
Роспатент зарегистрировал заявку по международной классификации товаров и услуг (МКТУ) по классам 12, 28, 36 и 38.
К классу 12 относятся транспортные средства – аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху. К ним относятся автомобили, в том числе беспилотные и электрические. К 28-му классу по МКТУ относятся игрушки, аппараты для видеоигр. 36-й класс – это финансовая деятельность или страховые услуги. Hyundai мог зарегистрировать лизинг. 38-й класс – навигационные и телекоммуникационные услуги, передача потоковой информации и т. д.
22 апреля стало известно, что Hyundai зарегистрировал в Роспатенте как минимум четыре товарных знака. Из документов следует, что теперь автопроизводитель может выпускать автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи и продавать их в России. Роспатент также одобрил заявки, в которых фигурируют колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для авто.
В середине февраля, после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, южнокорейское издание Hankyung писало, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на российский рынок.