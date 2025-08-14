Hyundai подал в Роспатент шесть заявок на регистрацию новых товарных знаков

22 апреля стало известно, что Hyundai зарегистрировал в Роспатенте как минимум четыре товарных знака. Из документов следует, что теперь автопроизводитель может выпускать автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи и продавать их в России. Роспатент также одобрил заявки, в которых фигурируют колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для авто.