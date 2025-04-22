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Hyundai зарегистрировал в РФ новые товарные знаки

Ведомости

Покинувшая российский рынок южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте как минимум четыре товарных знака. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на базу ведомства.

Из документов следует, что теперь автопроизводитель может выпускать автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи и продавать их в России. Роспатент также одобрил заявки, в которых фигурируют колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для авто.

Компания подала товарные знаки на регистрацию в 2024 г. Они получили одобрение  ведомства в апреле текущего года с действием до 2034 г.

В середине февраля, после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, южнокорейское издание Hankyung писало, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на российский рынок. Издание обращало внимание, что производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможностью выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Воспользоваться этим правом компания может до декабря 2025 г.

В августе прошлого года «Ведомости» писали со ссылкой на данные Роспатента, что Hyundai подала 17 заявок на регистрацию товарных знаков в России.

Петербургский завод Hyundai прекратил работу в марте 2022 г. в связи со спецоперацией на Украине, санкциями и трудностями с доставкой компонентов. 19 декабря 2023 г. подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила продажу завода «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге компании ООО «Арт-финанс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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