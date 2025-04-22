Hyundai зарегистрировал в РФ новые товарные знаки

В середине февраля, после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, южнокорейское издание Hankyung писало, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на российский рынок. Издание обращало внимание, что производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможностью выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Воспользоваться этим правом компания может до декабря 2025 г.