Hyundai зарегистрировал в РФ новые товарные знаки
Из документов следует, что теперь автопроизводитель может выпускать автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи и продавать их в России. Роспатент также одобрил заявки, в которых фигурируют колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для авто.
Компания подала товарные знаки на регистрацию в 2024 г. Они получили одобрение ведомства в апреле текущего года с действием до 2034 г.
В середине февраля, после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, южнокорейское издание Hankyung писало, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на российский рынок. Издание обращало внимание, что производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможностью выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Воспользоваться этим правом компания может до декабря 2025 г.
В августе прошлого года «Ведомости» писали со ссылкой на данные Роспатента, что Hyundai подала 17 заявок на регистрацию товарных знаков в России.
Петербургский завод Hyundai прекратил работу в марте 2022 г. в связи со спецоперацией на Украине, санкциями и трудностями с доставкой компонентов. 19 декабря 2023 г. подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила продажу завода «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге компании ООО «Арт-финанс».