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Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков марки Kia

Ведомости

С начала текущего года Роспатент зарегистрировал минимум шесть товарных знаков для автомобильной марки Kia. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства.

Последние три заявки были поданы компанией в сентябре 2024 г. и одобрены Роспатентом 16 апреля. Товарный знак будет действовать 10 лет.

Согласно документам, теперь Kia имеет возможность проектировать автомобильные заводы в России, предоставлять услуги по дизайну автомобилей, а также производить и реализовывать автомобили, технические масла и смазочные материалы.

14 апреля агентство Yonhap собщало, что южнокорейский автоконцерн Kia включил в цели продаж российский рынок. Сообщалось, что возвращение России в стратегию происходит на фоне дискуссии об окончании украинского конфликта и выхода Hyundai Motor Group на российский рынок.

В середине февраля стало известно, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России после переговоров президентов России и США, которые состоялись 12 февраля. Издание Hankyung писало, что производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможность выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря 2025 г.

В августе 2024 г. Hyundai подала 17 заявок на регистрацию товарных знаков в России, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Роспатента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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