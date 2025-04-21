Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков марки Kia
С начала текущего года Роспатент зарегистрировал минимум шесть товарных знаков для автомобильной марки Kia. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства.
Последние три заявки были поданы компанией в сентябре 2024 г. и одобрены Роспатентом 16 апреля. Товарный знак будет действовать 10 лет.
Согласно документам, теперь Kia имеет возможность проектировать автомобильные заводы в России, предоставлять услуги по дизайну автомобилей, а также производить и реализовывать автомобили, технические масла и смазочные материалы.
В середине февраля стало известно, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России после переговоров президентов России и США, которые состоялись 12 февраля. Издание Hankyung писало, что производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможность выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря 2025 г.
В августе 2024 г. Hyundai подала 17 заявок на регистрацию товарных знаков в России, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Роспатента.