Ford подал 10 новых заявок на регистрацию товарных знаков в РФ

Заявки поступили из США 24 декабря. Большинство из них регистрируются только по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему автомобили и их составляющие. Товарный знак Lincoln заявлен дополнительно по двум классам, связанным с продажей, рекламой и ремонтом транспортных средств (№35, 37).