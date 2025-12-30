Газета
Ford подал 10 новых заявок на регистрацию товарных знаков в РФ

Американская компания Ford Motor Company подала в Россию десять новых заявок на регистрацию товарных знаков. Среди них – названия моделей Bronco, Expedition, Explorer, F-150, Mustang, Ranger, Tourneo, Transit, а также бренд Lincoln и его логотип, пишет ТАСС.

Заявки поступили из США 24 декабря. Большинство из них регистрируются только по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему автомобили и их составляющие. Товарный знак Lincoln заявлен дополнительно по двум классам, связанным с продажей, рекламой и ремонтом транспортных средств (№35, 37).

По данным агентства, это первые заявки Ford Motor Company на регистрацию товарных знаков в РФ с 2013 г.

В ноябре Роспатент зарегистрировал товарные знаки марок автомобилей Pajero и Attrage японского автомобильного концерна Mitsubishi Motors. Обе заявки были поданы из Японии 4 апреля. Они зарегистрированы по классу №12 МКТУ.

