Маск: Tesla теперь будет продавать автопилот только по подписке
Tesla с середины февраля прекратит продажу системы автопилота Full Self-Driving и оставит ее доступной только по ежемесячной подписке. Об этом сообщил глава компании Илон Маск.
«Tesla прекратит продажу FSD после 14 февраля. После этой даты FSD будет доступен только по ежемесячной подписке», – написал Маск в соцсети X.
Сейчас систему можно приобрести разово за $8000 либо оформить подписку стоимостью $99 в месяц. После указанной даты вариант единовременной покупки будет недоступен.
22 декабря Bloomberg писал, что за последнее десятилетие в США не менее 15 человек погибли в 12 авариях с участием автомобилей Tesla, когда после столкновений и возгораний двери машин не открывались. По данным издания, в ДТП электронные замки часто перестают работать из-за потери питания, а механические рычаги аварийного открытия в задымленном салоне сложно быстро найти. Один из пострадавших, попавший в аварию в 2023 г., рассказал агентству, что ему пришлось выбивать окно, чтобы выбраться из загоревшегося автомобиля.