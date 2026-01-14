Маск: Tesla теперь будет продавать автопилот только по подписке

22 декабря Bloomberg писал, что за последнее десятилетие в США не менее 15 человек погибли в 12 авариях с участием автомобилей Tesla, когда после столкновений и возгораний двери машин не открывались. По данным издания, в ДТП электронные замки часто перестают работать из-за потери питания, а механические рычаги аварийного открытия в задымленном салоне сложно быстро найти. Один из пострадавших, попавший в аварию в 2023 г., рассказал агентству, что ему пришлось выбивать окно, чтобы выбраться из загоревшегося автомобиля.