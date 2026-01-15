Mitsubishi может продать подразделение по производству запчастей за $1,9 млрд

В августе 2024 г. Mitsubishi объявил, что присоединится к альянсу Nissan Motor и Honda Motor в сфере производства электромобилей. Nikkei Asia тогда писало, что три компании собираются стандартизировать программное обеспечение для управления автомобилем, а также рассмотреть возможность дополнения линейки автомобилей друг друга.