Mitsubishi может продать подразделение по производству запчастей за $1,9 млрд
Японский электропроизводитель Mitsubishi Electric Corp. планирует продажу своего подразделения по производству запчастей за $1,9 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Mitsubishi будет принимать предложения первого раунда от других поставщиков запчастей и частных инвестфондов до 26 января. Продажа подразделения может принести производителю от 200 млрд до 300 млрд йен (от $1,3 млрд до $1,9 млрд).
Подразделение компании производит электродвигатели для гибридных и электромобилей, а также автомобильные информационно-развлекательные системы. Bloomberg указывает, что в области развлекательных систем наблюдается «жесткая ценовая конкуренция». Кроме того, замедление темпов роста мирового рынка электромобилей затруднило получение прибыли в этом секторе.
В августе 2024 г. Mitsubishi объявил, что присоединится к альянсу Nissan Motor и Honda Motor в сфере производства электромобилей. Nikkei Asia тогда писало, что три компании собираются стандартизировать программное обеспечение для управления автомобилем, а также рассмотреть возможность дополнения линейки автомобилей друг друга.