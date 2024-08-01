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Mitsubishi присоединяется к альянсу Nissan и Honda в сфере электромобилей

Ведомости

Японский производитель автомобилей Mitsubishi Motors присоединяется к альянсу Nissan Motor и Honda Motor в сфере производства электромобилей. Компании подписали соответствующий меморандум о намерениях, сообщает пресс-служба Mitsubishi.

«Nissan и Honda рассматривают возможность широкого спектра сотрудничества в таких областях, как экологически чистые технологии, технологии электрификации и разработка программного обеспечения», – говорится в сообщении. Предполагается, что участие Mitsubishi придаст импульс взаимодействию и «новым бизнес-возможностям». Компании продолжат переговоры по стратегическому сотрудничеству.

В июле о возможном альянсе писало издание Nikkei Asia. Компании объединились на фоне ужесточения конкуренции японских компаний с китайскими и американскими. Ожидается, что три компании собираются стандартизировать программное обеспечение для управления автомобилем, а также рассмотреть возможность дополнения линейки автомобилей друг друга. Компании также будут стремиться к сотрудничеству в области производства мини-автомобилей.

Mitsubishi Motors и Nissan Motors остановили свое производство в КНР. Mitsubishi Motors решила покинуть китайский рынок в октябре прошлого года, а Nissan Motors приостановила выпуск авто на предприятии в провинции Цзянсу в июне. Honda планирует запустить в Китае два завода по производству электромобилей, отмечает NHK. Тем самым корпорация хочет сохранить свои позиции на китайском рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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