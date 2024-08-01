Mitsubishi присоединяется к альянсу Nissan и Honda в сфере электромобилей

Mitsubishi Motors и Nissan Motors остановили свое производство в КНР. Mitsubishi Motors решила покинуть китайский рынок в октябре прошлого года, а Nissan Motors приостановила выпуск авто на предприятии в провинции Цзянсу в июне. Honda планирует запустить в Китае два завода по производству электромобилей, отмечает NHK. Тем самым корпорация хочет сохранить свои позиции на китайском рынке.