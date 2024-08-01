Mitsubishi присоединяется к альянсу Nissan и Honda в сфере электромобилей
«Nissan и Honda рассматривают возможность широкого спектра сотрудничества в таких областях, как экологически чистые технологии, технологии электрификации и разработка программного обеспечения», – говорится в сообщении. Предполагается, что участие Mitsubishi придаст импульс взаимодействию и «новым бизнес-возможностям». Компании продолжат переговоры по стратегическому сотрудничеству.
В июле о возможном альянсе писало издание Nikkei Asia. Компании объединились на фоне ужесточения конкуренции японских компаний с китайскими и американскими. Ожидается, что три компании собираются стандартизировать программное обеспечение для управления автомобилем, а также рассмотреть возможность дополнения линейки автомобилей друг друга. Компании также будут стремиться к сотрудничеству в области производства мини-автомобилей.
Mitsubishi Motors и Nissan Motors остановили свое производство в КНР. Mitsubishi Motors решила покинуть китайский рынок в октябре прошлого года, а Nissan Motors приостановила выпуск авто на предприятии в провинции Цзянсу в июне. Honda планирует запустить в Китае два завода по производству электромобилей, отмечает NHK. Тем самым корпорация хочет сохранить свои позиции на китайском рынке.