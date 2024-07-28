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Mitsubishi присоединится к альянсу Honda и Nissan

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Mitsubishi Motors присоединится к альянсу Honda и Nissan – второго и третьего по величине автопроизводителей в Японии – на фоне ужесточения конкуренции японских компаний с китайскими и американскими, пишет Nikkei Asia.

Honda и Nissan (владеет 34,01% акций Mitsubishi) объявили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве еще в марте. Mitsubishi в свою очередь подписала соглашение о неразглашении с Honda и Nissan и начала переговоры, указывает издание.

По итогам завершившегося в марте 2024 финансового года Honda реализовала 4,1 млн автомобилей во всем мире, а Honda – 3,44 млн. У Mitsubishi Motors продажи составили 810 000 шт.

Mitsubishi продолжает обсуждать с Honda и Nissan доработку условий сотрудничества. Три компании намерены, как ожидается, стандартизировать программное обеспечение для управления автомобилем, а также рассмотреть возможность дополнения линейки автомобилей друг друга. Honda, в отличие Mitsubishi Motors, не производит в Японии гибридные автомобили с подключаемым модулем (PHV) или пикапы. В будущем обе компании также будут стремиться к сотрудничеству в области производства мини-автомобилей.

Как напоминает издание, созданием альянсов в стране занимается и крупнейший японский автопроизводитель Toyota. Компания уже объединилась с Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda и Hino Motors, в результате чего совокупный объем продаж пяти компаний достиг 16 млн авто. Издание связывает стремление японских автопроизводителей к объединению с усилиями и значительными средствами, которые Tesla и китайские автопроизводители вкладывают в электромобили. Японские же производители не могут конкурировать с ними по масштабам и цепочке поставок, указывает газета.

В ноябре 2023 г. в Nissan рассказали о планах поставлять в Китай с 2025 г. порядка 100 000 автомобилей, в том числе новые модели электромобилей. Вместе с тем компания сообщила, что намерена создать свой первый подключаемый гибрид (plug-in hybrid, PHEV), а также полностью электрические модели. Отмечалось, что все разработки будет вести китайский центр исследования автопроизводителя. Компания обещала выпустить одну из моделей во второй половине 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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