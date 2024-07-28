Mitsubishi присоединится к альянсу Honda и Nissan
Honda и Nissan (владеет 34,01% акций Mitsubishi) объявили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве еще в марте. Mitsubishi в свою очередь подписала соглашение о неразглашении с Honda и Nissan и начала переговоры, указывает издание.
По итогам завершившегося в марте 2024 финансового года Honda реализовала 4,1 млн автомобилей во всем мире, а Honda – 3,44 млн. У Mitsubishi Motors продажи составили 810 000 шт.
Mitsubishi продолжает обсуждать с Honda и Nissan доработку условий сотрудничества. Три компании намерены, как ожидается, стандартизировать программное обеспечение для управления автомобилем, а также рассмотреть возможность дополнения линейки автомобилей друг друга. Honda, в отличие Mitsubishi Motors, не производит в Японии гибридные автомобили с подключаемым модулем (PHV) или пикапы. В будущем обе компании также будут стремиться к сотрудничеству в области производства мини-автомобилей.
Как напоминает издание, созданием альянсов в стране занимается и крупнейший японский автопроизводитель Toyota. Компания уже объединилась с Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda и Hino Motors, в результате чего совокупный объем продаж пяти компаний достиг 16 млн авто. Издание связывает стремление японских автопроизводителей к объединению с усилиями и значительными средствами, которые Tesla и китайские автопроизводители вкладывают в электромобили. Японские же производители не могут конкурировать с ними по масштабам и цепочке поставок, указывает газета.
В ноябре 2023 г. в Nissan рассказали о планах поставлять в Китай с 2025 г. порядка 100 000 автомобилей, в том числе новые модели электромобилей. Вместе с тем компания сообщила, что намерена создать свой первый подключаемый гибрид (plug-in hybrid, PHEV), а также полностью электрические модели. Отмечалось, что все разработки будет вести китайский центр исследования автопроизводителя. Компания обещала выпустить одну из моделей во второй половине 2024 г.