Mitsubishi присоединится к альянсу Honda и Nissan

В ноябре 2023 г. в Nissan рассказали о планах поставлять в Китай с 2025 г. порядка 100 000 автомобилей, в том числе новые модели электромобилей. Вместе с тем компания сообщила, что намерена создать свой первый подключаемый гибрид (plug-in hybrid, PHEV), а также полностью электрические модели. Отмечалось, что все разработки будет вести китайский центр исследования автопроизводителя. Компания обещала выпустить одну из моделей во второй половине 2024 г.