«Соллерс» объявил о старте продаж автобуса Sollers SA6

Sollers SA9 – точная копия китайского автобуса Ankai A9. Транспортное средство длиной 12 м комплектуется дизельным двигателем Weichai мощностью 370 л. с. и механической коробкой передач. В салоне в зависимости от компоновки могут разместиться от 49 до 51 пассажира. В версии на 49 человек также будет доступен туалет на борту. Sollers SA6 соответствует модели Ankai A6.