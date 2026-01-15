«Соллерс» объявил о старте продаж автобуса Sollers SA6
Sollers SA6 является второй моделью в линейке туристических и междугородних автобусов компании и предназначен для экскурсионных маршрутов и организации корпоративного транспорта. Он оснащен 6,5-литровым дизельным мотором мощностью 245 л. с. В стандартную комплектацию входят системы ABS и ESC.
Салон рассчитан на 35 пассажиров. В нем предусмотрены эргономичные сиденья с откидными спинками, USB-порты, кондиционер, улучшенная шумо- и виброизоляция, светодиодное освещение. Объем отсеков для багажа составляет 3,3 кв. м.
«Соллерс» запустил производство туристического автобуса Sollers SA9 и междугороднего Sollers SA6 на заводе «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке в сентябре 2024 г.
Sollers SA9 – точная копия китайского автобуса Ankai A9. Транспортное средство длиной 12 м комплектуется дизельным двигателем Weichai мощностью 370 л. с. и механической коробкой передач. В салоне в зависимости от компоновки могут разместиться от 49 до 51 пассажира. В версии на 49 человек также будет доступен туалет на борту. Sollers SA6 соответствует модели Ankai A6.