«Соллерс» запустил производство автобусов во Владивостоке

Туристические автобусы в России практически не выпускаются, и рынок до последнего времени был в основном занят европейской техникой, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Сейчас такие автобусы в основном завозятся из Китая, продолжает он. Локальная сборка может оказаться дешевле импорта, но надо иметь в виду, что на запуске производства объем будет небольшой, а везти собранную технику все равно придется в центральную часть страны, где сосредоточена основная часть туристических центров, отмечает аналитик.