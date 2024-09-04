«Соллерс» запустил производство автобусов во Владивостоке

«Соллерс» запустил производство автобусов во ВладивостокеЗавод будет выпускать китайскую технику под собственным брендом
Группа «Соллерс» запустила производство туристического автобуса Sollers SA9 и междугороднего Sollers SA6 на своем заводе «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ) во Владивостоке, передает корреспондент «Ведомостей» с церемонии запуска.
Sollers SA9 – точная копия китайского автобуса Ankai A9. Транспортное средство длиной 12 м комплектуется дизельным двигателем Weichai мощностью 370 л. с. и механической коробкой передач. В салоне в зависимости от компоновки могут разместиться от 49 до 51 пассажира. В версии на 49 человек также будет доступен туалет на борту. Sollers SA6 соответствует модели Ankai A6. Это 9-метровый автобус на 35 мест.
Марка Ankai принадлежит Anhui Ankai Automobile – подразделению китайской автомобилестроительной корпорации JAC. На заводе Ankai в провинции Аньхой с первой половины 1990-х гг. ведется сборка автобусов немецкой Setra, входящей в концерн Daimler. Модель А9, которую начал выпускать «Соллерс» под своей маркой, является репликой автобуса Setra 515.
Сейчас на производственной площадке организованы сборочная и тестовая линии, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера Дениса Мантурова. На предприятии будут выпускаться до 1500 автобусов в год, старт продаж намечен на декабрь 2024 г. Проект предполагает поэтапное углубление локализации.
«Сейчас парк туристических и междугородних автобусов в России представлен в основном импортными аналогами, и мы рассчитываем, что запуск нового производства позволит закрыть потребность российского рынка в автобусах для перевозки по туристическим маршрутам на различные расстояния», – приводит секретариат Мантурова слова гендиректора «Соллерса» Николая Соболева.
«Соллерс» выпускает коммерческую технику китайской JAC под собственной маркой с 2022 г. На бывшем заводе Ford в Елабуге компания производит микроавтобус Sollers Atlant (JAC Sunray), там же изначально выпускался фургон Sollers Argo (JAC N25/N35). Позднее его производство было перенесено на новую площадку «Соллерс карго» в Ульяновске.
На заводе АИТ во Владивостоке (бывший «Мазда Соллерс») год назад был запущен выпуск пикапов ST6 (JAC T6), но позднее компания приняла решение перенести его производство на индустриальную площадку УАЗа.
Начало выпуска пикапов Sollers ST6 на УАЗе запланировано на ноябрь этого года, писал в конце августа в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских. В перспективе планируется производить от 8000 до 10 000 автомобилей ST6 и ST8 в год, отмечал он. На модернизацию завода в Ульяновске для этих целей было направлено 1,5 млрд руб.
Туристические автобусы в России практически не выпускаются, и рынок до последнего времени был в основном занят европейской техникой, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Сейчас такие автобусы в основном завозятся из Китая, продолжает он. Локальная сборка может оказаться дешевле импорта, но надо иметь в виду, что на запуске производства объем будет небольшой, а везти собранную технику все равно придется в центральную часть страны, где сосредоточена основная часть туристических центров, отмечает аналитик.
Продажи автобусов в России в январе – июле 2024 г. в годовом выражении выросли на 21% до 11 628 штук, следует из данных «Автостата».