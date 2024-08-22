Нацпроект по обеспечению транспортом оценили в 6,7 трлн рублей

Нацпроект по обеспечению транспортом оценили в 6,7 трлн рублейЛьвиная доля средств придется на выпуск новых российских гражданских самолетов
Формат нового национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» предполагает три сценария мероприятий по его реализации. Об этом говорится в презентации Минпромторга и заинтересованных органов власти. «Ведомости» ознакомились с документом, обсуждавшимся на стратегической сессии правительства 20 августа.
Нацпроект относится к проектам так называемого технологического лидерства, отраженным в майском указе президента Владимира Путина. Среди них такие нацпроекты, как «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни» и др. Блок проектов по этому направлению должен быть сформирован кабинетом министров до 1 сентября.
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