Нацпроект по обеспечению транспортом оценили в 6,7 трлн рублей

Нацпроект относится к проектам так называемого технологического лидерства, отраженным в майском указе президента Владимира Путина. Среди них такие нацпроекты, как «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни» и др. Блок проектов по этому направлению должен быть сформирован кабинетом министров до 1 сентября.