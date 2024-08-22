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Нацпроект по обеспечению транспортом оценили в 6,7 трлн рублей

Львиная доля средств придется на выпуск новых российских гражданских самолетов
Денис Ильюшенков
Выпуск самолетов – самая затратная статья нового нацпроекта/ Kieran Doherty / REUTERS

Формат нового национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» предполагает три сценария мероприятий по его реализации. Об этом говорится в презентации Минпромторга и заинтересованных органов власти. «Ведомости» ознакомились с документом, обсуждавшимся на стратегической сессии правительства 20 августа.

Нацпроект относится к проектам так называемого технологического лидерства, отраженным в майском указе президента Владимира Путина. Среди них такие нацпроекты, как «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни» и др. Блок проектов по этому направлению должен быть сформирован кабинетом министров до 1 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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