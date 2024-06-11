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В России к 2026 году появится первый отечественный гибридный автомобиль

Электротягой хотят оснастить фургон на базе «УАЗ Профи»
Денис Ильюшенков
Егор Алеев / ТАСС

Стартап «Электромобили мануфэкчуринг рус» («ЭМ-рус») в 2025–2026 гг. оснастит выпускаемый компанией электрофургон на базе «УАЗ Профи» гибридной силовой установкой. Об этом «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-20204) рассказал гендиректор и совладелец компании Илья Рашкин.

Разработку гибрида планируется завершить в 2024 г., после чего новинка должна будет пройти все этапы сертификации, а производство – подготовку к выпуску обновленной техники, пояснил Рашкин. Опытно-конструкторские работы компании сейчас в основном сосредоточены на том, чтобы создать такую связку двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и генератора для подзарядки батареи, чтобы гибрид мог передвигаться на электротяге максимально долго, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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