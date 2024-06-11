В России к 2026 году появится первый отечественный гибридный автомобиль

Разработку гибрида планируется завершить в 2024 г., после чего новинка должна будет пройти все этапы сертификации, а производство – подготовку к выпуску обновленной техники, пояснил Рашкин. Опытно-конструкторские работы компании сейчас в основном сосредоточены на том, чтобы создать такую связку двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и генератора для подзарядки батареи, чтобы гибрид мог передвигаться на электротяге максимально долго, добавил он.