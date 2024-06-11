В России к 2026 году появится первый отечественный гибридный автомобиль

В России к 2026 году появится первый отечественный гибридный автомобильЭлектротягой хотят оснастить фургон на базе «УАЗ Профи»
Стартап «Электромобили мануфэкчуринг рус» («ЭМ-рус») в 2025–2026 гг. оснастит выпускаемый компанией электрофургон на базе «УАЗ Профи» гибридной силовой установкой. Об этом «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-20204) рассказал гендиректор и совладелец компании Илья Рашкин.
Разработку гибрида планируется завершить в 2024 г., после чего новинка должна будет пройти все этапы сертификации, а производство – подготовку к выпуску обновленной техники, пояснил Рашкин. Опытно-конструкторские работы компании сейчас в основном сосредоточены на том, чтобы создать такую связку двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и генератора для подзарядки батареи, чтобы гибрид мог передвигаться на электротяге максимально долго, добавил он.