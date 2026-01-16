Импорт автомобилей из Южной Кореи в РФ вырос на 19% в декабре

В декабре 2025 г.«Интерфакс» писал, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в ноябре упал на 23,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил около $1 млрд. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за январь – ноябрь 2025 г. поставки легковых авто из Китая в Россию достигли почти $7,5 млрд, что на 46,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.