Импорт автомобилей из Южной Кореи в РФ вырос на 19% в декабре
Объем импорта автомобилей из Республики Корея в Россию в декабре 2025 г. вырос на 19% относительно аналогичного месяца 2024 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные южнокорейской таможенной службы.
Отмечается, что в декабре прошлого года поставки составили $25,4 млн против $21,3 млн годом ранее. Пиковым месяцем 2025 г. стал сентябрь с показателем $149 млн. В октябре импорт достиг $142 млн, в ноябре – $107 млн.
За весь 2025 г. совокупный объем поставок автомобилей из Южной Кореи в Россию составил $1,042 млрд, что на 77,2% выше показателя 2024 г. ($588 млн). Для сравнения: в 2023 г. импорт достиг $651 млн, в 2022 г. – $894 млн, а в 2021 г. – $2,550 млрд.
В декабре 2025 г.«Интерфакс» писал, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в ноябре упал на 23,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил около $1 млрд. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за январь – ноябрь 2025 г. поставки легковых авто из Китая в Россию достигли почти $7,5 млрд, что на 46,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.