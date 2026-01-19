Mercedes переносит производство электромобилей в Венгрию на фоне падения акций
Компания Mercedes-Benz Group AG начала производство электрического кроссовера GLB в Венгрии, чтобы снизить издержки на фоне падения акций и угрозы новых пошлин со стороны США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
Как сообщает издание, электрическая версия модели GLB стоимостью около 59 000 евро будет собираться на заводе в Кечкемете, где затраты, по словам руководства, более чем в два раза ниже, чем в Германии. Ранее автомобиль производился в Раштатте. На площадке также работает собственное производство аккумуляторов, что сокращает логистические расходы и время.
Это решение принято на фоне резкого снижения акций Mercedes. 19 января они упали на 6,7% во Франкфурте после заявления президента США Дональда Трампа о планах ввести дополнительные пошлины на импорт из восьми европейских стран, включая Германию. Уже действующие с апреля пошлины США и жесткая конкуренция в Китае снизили рентабельность автомобильного производства Mercedes до 4,8% в III квартале 2025 г., что значительно ниже целевого показателя в 8%.
Компания стремится укрепить бизнес, перенося производство большего числа моделей за пределы Германии. Позже в этом году на венгерскую площадку будет перенесено производство электрической версии седана C-класса. Расширение в Кечкемете сделает его вторым по величине заводом Mercedes в мире после совместного предприятия в Пекине.
12 января «РИА Новости» сообщало, что автоконцерн Mercedes-Benz, покинувший российский рынок, зарегистрировал товарный знак в России. Это позволяет компании производить и продавать автомобили, а также запчасти для них на территории РФ.