Mercedes переносит производство электромобилей в Венгрию на фоне падения акций

Как сообщает издание, электрическая версия модели GLB стоимостью около 59 000 евро будет собираться на заводе в Кечкемете, где затраты, по словам руководства, более чем в два раза ниже, чем в Германии. Ранее автомобиль производился в Раштатте. На площадке также работает собственное производство аккумуляторов, что сокращает логистические расходы и время.